В суд пішла справа ватажка "самооборонців", які захоплювали українські кораблі в Криму
Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників незаконного збройного формування "Рубеж".
Про це інформує 25 червня прес-служба прокуратури.
"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що обвинувачений у березні 2014 року під час захоплення кораблів та об’єктів Військово-Морських сил України у місті Севастополь здійснював керівництво діями членів незаконного формування збройного формування "Рубеж", – йдеться в повідомленні.
Прокуратура традиційно не вказує прізвище підозрюваного, але за даними "Української правди" мова йде про Володимира Мельника.
Його звинувачують у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань).
Досудове розслідування вели слідчі Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.
Нагадаємо:
- В лютому 2019 року слідчі встановили та оголосили в розшук керівництво та учасників окремого підрозділу "Рубеж", який входив до складу збройного формування "Самооборона Криму" та діяв на території міста Севастополя.
- Слідство встановило 9 "бійців" "Рубежа", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич", військових частин ЗСУ.
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