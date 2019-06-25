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Захват украинских кораблей в Крыму: в суд ушло дело главаря "самооборонцев"

Вторник, 25 июня 2019, 14:38

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования "Рубеж".

Об этом сообщает 25 июня пресс-служба прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марте 2014 года во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в городе Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж", - говорится в сообщении.

 

Прокуратура традиционно не указывает фамилию подозреваемого, но по данным "Украинской правды" речь идет о Владимире Мельнике.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Досудебное расследование вели следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Напомним:

  • В феврале 2019 года следователи установили и объявили в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", входвшего в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовавшего на территории города Севастополя. 
  • Следствие установило 9 "бойцов" "Рубеж", которые в течение марта 2014 принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ.

Темы: прокуратураКрым
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