Захват украинских кораблей в Крыму: в суд ушло дело главаря "самооборонцев"

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования "Рубеж".

Об этом сообщает 25 июня пресс-служба прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марте 2014 года во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в городе Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж", - говорится в сообщении.

Прокуратура традиционно не указывает фамилию подозреваемого, но по данным "Украинской правды" речь идет о Владимире Мельнике.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Досудебное расследование вели следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Напомним: