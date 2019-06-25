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СБУ провела спецоперацію із захоплення одіозного бізнесмена

Вівторок, 25 червня 2019, 15:19
СБУ провела спецоперацію із захоплення одіозного бізнесмена

Слідчі СБУ 19 червня провели спеціальну операцію із затримання сумнозвісного одеського бізнесмена Араіка Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, Амірханяна підозрюють у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".

Зазначається, що суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Крім того, розповідають в СБУ, Амірханян причетний до вчинення інших злочинів на території України, у тому числі поєднаних з насильством над потерпілими.

Оперативники спецслужби зокрема встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів у розмірі понад 4 млрд російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.

Також з'ясувалося, що ділок, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, заблокував понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва доріг загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

"У такий спосіб було фактично блоковано державну програму із модернізації об’єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі", - кажуть у спецслужбі.

За даними СБУ, Амірханян також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення людей через держаний кордон України до РФ через територію окупованого Криму та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 12 мільйонів.

Служба безпеки України просить усіх, у кого є інформація про вчинення Амірханяном інших злочинів, повідомляти про це СБУ за телефонами 044-255-84-88 або 044-255-52-63.

Нагадаємо:

  • Амірханяна раніше вже затримувала поліція в Одесі. Він разом з "тітушками" увірвався до Служби автомобільних доріг в Одеській області.
  • Крім того, Амірханяна з березня 2017 року розшукували правоохоронці Києва у справі про умисне тілесне ушкодження.
  • За даними "Наших грошей", Араік Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг.

Українська правда

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Теми: СБУбізнескримінал
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