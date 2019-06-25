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СБУ провела спецоперацию по захвату одиозного бизнесмена

Вторник, 25 июня 2019, 15:19
СБУ провела спецоперацию по захвату одиозного бизнесмена

Следователи СБУ 19 июня провели специальную операцию по задержанию печально известного одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, Амирханяна подозревают в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".

Отмечается, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Кроме того, рассказывают в СБУ, Амирханян причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе соединенных с насилием над потерпевшими.

Оперативники спецслужбы в частности установили, что злоумышленник через подконтрольные компании осуществил перерасчет средств в размере более 4 млрд российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма.

Также выяснилось, что делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, заблокировал более 200 публичных закупок по ремонту и строительству дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен.

"Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", - говорят в спецслужбе.

По данным СБУ, Амирханян также подозревается в организации механизма незаконной переправки людей через государственную границу Украины в РФ через территорию оккупированного Крыма и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 12 миллионов.

Служба безопасности Украины просит всех, у кого есть информация о совершении Амирханяном других преступлений, сообщать об этом СБУ по телефонам 044-255-84-88 или 044-255-52-63.

Напомним:

  • Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.
  • Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении.
  • По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда

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Темы: СБУбизнескриминал
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