Українці назвали, які передачі вважають найнебезпечнішими на ТБ

Більшість українців вважають, що реаліті, ток-шоу та серіали можуть мати найбільший потенційно небезпечний вплив на аудиторію, передусім дитячу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає "Укрінформ".

Зазначається, що 28,8% респондентів віднесли реаліті-шоу до типів програм, які можуть містити елементи негативно впливу на аудиторію, особливо — на дитячі.

При цьому 28,3% опитаних назвали найбільш шкідливим контентом ток-шоу, а 23,8% — телесеріали.

Повідомляється, що близько 60% українців сприймають демонстрацію насилля на телебаченні як найбільший ризик негативного впливу на дітей.

За даними досліджень, значна частка респондентів вважає небезпечним контентом на ТБ ненормативну лексику (38,6%), сексуальний контент (38,4%) і демонстрацію антисоціальної поведінки (38%).

При цьому 51% громадян вважає, що відповідальність за контакт дітей зі шкідливим контентом лежить переважно на батьках, а понад чверть респондентів розділяє її між батьками, телеканалами й органами державної влади.

Згідно з результатами опитування, майже 50% українців висловилися проти демонстрування контенту, який може зашкодити телеглядачам.

Третина респондентів виступає за трансляцію такого контенту у разі забезпечення телеканалами умов щодо його свідомого споживання.

Водночас, 59,8% респондентів повідомили, що перемикають на інший телеканал чи радіостанцію, коли натрапляє на "негативний" контент.

Повідомляється, що дослідницький проект "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки" є частиною всеукраїнського соціологічного опитування "Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)", що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року.

Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.