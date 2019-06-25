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Украинцы назвали, какие передачи считают самыми опасными на ТВ

Вторник, 25 июня 2019, 15:34

Большинство украинцев считают, что реалити, ток-шоу и сериалы могут иметь самый потенциально опасное влияние на аудиторию, прежде всего детскую.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает "Укринформ".

Отмечается, что 28,8% респондентов отнесли реалити-шоу к типам программ, которые могут содержать элементы негативно воздействия на аудиторию, особенно - на детскую.

При этом 28,3% опрошенных назвали наиболее вредным контентом ток-шоу, а 23,8% - телесериалы.

Сообщается, что около 60% украинцев воспринимают демонстрацию насилия на телевидении как наибольший риск негативного влияния на детей.

По данным исследований, значительная часть респондентов считает опасным контентом на ТВ ненормативную лексику (38,6%), сексуальный контент (38,4%) и демонстрацию антисоциального поведения (38%).

При этом 51% граждан считают, что ответственность за контакт детей с вредным контентом лежит преимущественно на родителях, а более четверти респондентов разделяет ее между родителями, телеканалами и органами государственной власти.

Согласно результатам опроса, почти 50% украинцев высказались против демонстрации контента, который может повредить телезрителям.

Треть респондентов выступает за трансляцию такого контента при обеспечении телеканалами условий для его сознательного потребления.

В то же время, 59,8% респондентов сообщили, что переключают на другой телеканал или радиостанцию, когда наталкивается на "негативный" контент.

Сообщается, что исследовательский проект "Восприятие украинцами телерадиоэфира: результаты исследования общественного мнения" является частью всеукраинского социологического опроса "Мнения и взгляды населения Украины: май 2019 (омнибус)", которое проводилось Киевским международным институтом социологии в течение мая-июня 2019 года.

Всего было опрошено 2021 респондента в 110-ти населенных пунктах за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Темы: опроссоциологиятелевидение
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