"Слуга народу" поскаржилася МВС і ГПУ на кандидатів-"клонів"

Представники партії "Слуга народу" Олександр Качура та Вадим Галайчук звернулися до Міністерства внутрішніх справ із заявою про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд політсили у виборчій кампанії.

Про це повідомляє "Укрінформу".

За словами представників партії, наразі зареєстровано близько ста кандидатів-"клонів" в одномандатних округах.

Як розповів Качура, в заяві йдеться про те, що на сьогоднішній день частина кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах вказали в своїх анкетних даних в заявах, які подавали до ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють в приватному підприємстві "Слуга народу", ТОВ "Слуга народу" або громадські організації "Слуга народу", що має ознаки шахрайства.

"Всі ці громадські організації - ми нарахували більше 100 на сьогоднішній день - вони зареєстровані, як правило, за два дні до того моменту, як були подані документи. Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти" Слуги народу ", - цитує юриста "Інтерфакс -Україна".

Він пояснив, що суть технології полягає в тому, щоб заплутати виборців, щоб вони "не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збиралися".

Також адвокат додав, що зустрічаються випадки, коли кандидати в депутати по мажоритарному округу вказують в своїх анкетних даних, що вони є членами партії "Слуга народу", хоча насправді такими не є.

"Завтра починається всеукраїнських флешмоб всіх мажоритарних кандидатів - сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажоритарні кандидати від нашої партії - завтра починається подача заяв про скоєння злочину в усі територіальні управління поліції по всіх округах", - сказав представник політсили.

За його словами, на сьогодні вже виявлені більше 85 таких випадків.

Качура уточнив, що у вівторок були подані заяви в МВС, Національну поліцію і Генпрокуратуру України.

Нагадаємо: