Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" поскаржилася МВС і ГПУ на кандидатів-"клонів"

Вівторок, 25 червня 2019, 16:01

Представники партії "Слуга народу" Олександр Качура та Вадим Галайчук звернулися до Міністерства внутрішніх справ із заявою про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд політсили у виборчій кампанії.

Про це повідомляє "Укрінформу".

За словами представників партії, наразі зареєстровано близько ста кандидатів-"клонів" в одномандатних округах.

Як розповів Качура, в заяві йдеться про те, що на сьогоднішній день частина кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах вказали в своїх анкетних даних в заявах, які подавали до ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють в приватному підприємстві "Слуга народу", ТОВ "Слуга народу" або громадські організації "Слуга народу", що має ознаки шахрайства.

"Всі ці громадські організації - ми нарахували більше 100 на сьогоднішній день - вони зареєстровані, як правило, за два дні до того моменту, як були подані документи. Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти" Слуги народу ", - цитує юриста "Інтерфакс -Україна".

Він пояснив, що суть технології полягає в тому, щоб заплутати виборців, щоб вони "не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збиралися".

Також адвокат додав, що зустрічаються випадки, коли кандидати в депутати по мажоритарному округу вказують в своїх анкетних даних, що вони є членами партії "Слуга народу", хоча насправді такими не є.

"Завтра починається всеукраїнських флешмоб всіх мажоритарних кандидатів - сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажоритарні кандидати від нашої партії - завтра починається подача заяв про скоєння злочину в усі територіальні управління поліції по всіх округах", - сказав представник політсили.

За його словами, на сьогодні вже виявлені більше 85 таких випадків.

Качура уточнив, що у вівторок були подані заяви в МВС, Національну поліцію і Генпрокуратуру України.

Нагадаємо:

  • Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
  • Згодом політсила оприлюднила список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
  • Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуМВСвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: