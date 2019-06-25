"Слуга народа" пожаловалась МВД и ГПУ на кандидатов-"клонов"

Представители партии "Слуга народа" Александр Качура и Вадим Галайчук обратились в Министерство внутренних дел с заявлением об уголовном правонарушении относительно регистрации в одномандатных округах кандидатов, которые незаконно используют бренд политсилы в избирательной кампании.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам адвокатов партии, сейчас зарегистрировано около ста кандидатов-"клонов" в одномандатных округах.

Как рассказал Качура, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

"Все эти общественные организации – мы насчитали больше 100 на сегодняшний день – они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа", - цитирует юриста "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они "не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались".

Также адвокат добавил, что встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии "Слуга народа", хотя на самом деле такими не являются.

"Завтра начинается всеукраинских флешмоб всех мажоритарных кандидатов – сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии – завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам", - сказал представитель политсилы.

По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что во вторник были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины.

Напомним: