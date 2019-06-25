Над мером Одеси навис довгий строк за гратами: прокурори просять 12 років

Прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Краян", його спільників на 7-11.

Про це пише у Twitter керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, активісти якого присутні на суді.

Крім того, за словами Шабуніна, прокурори САП попросили Малиновський райсуд Одеси, який розглядає цю справу, конфіскувати 92 млн грн в дохід Одеської міськради, а будівлі заводу "Краян" повернути власнику.

Для заступника Труханова Павла Вугельмана прокурори просять 10 років в'язниці.

"Також прокурори просять заборонити їм займати посади в органах держвлади і конфіскацію майна", - уточнює активіст.

Також, за його інформацією, сторона обвинувачення попросила по 10 років директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектру, його заступнику Володимиру Родіонову та директору ТОВ "Девелопмент Еліт" (компанія, яка продала міськраді "Краян") Петру Загордієнку.

Оцінщиці "Краяну" Галині Богдановій прокурори САП просять 7 років ув’язнення із конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

За даними ЦПК, Ігорю Кравченку, який придбав будівлі заводу "Краян" за 4,3 млн грн, прокурори САП просять 11 років ув’язнення.

Також прокурори попросили суд одразу після вироку взяти усіх під варту, пише Шабунін.

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