Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для міського голови Одеси Геннадія Труханова та кількох його ймовірних спільників.

Про це повідомляє САП на власній Facebook-сторінці.

Про те, що правоохоронці готують новий текст обвинувального акту, стало відомо ще у першій половині квітня.

Зазначається що керівник відомства Назар Холодницький "після ретельного вивчення доказів" погодив змінене обвинувачення.

Прокуратура наголошуює, що зміна обвинувачення не стосується правової кваліфікації дій обвинувачених.

"З врахуванням досліджених доказів, прокурорами змінено фактичні обставини, за яких співучасниками вчинялись інкриміновані діяння", – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.

Прокурори обіцяють більш детально розповісти громадськості про мотиви свого рішення під час оголошення нового обвинувального акту в суді.

Наступне засідання призначено на 09:30 годин 31 травня 2019 року.

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