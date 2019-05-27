Суд над Трухановим поновиться: суму "вкраденого" зменшили у два рази
Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для міського голови Одеси Геннадія Труханова та кількох його ймовірних спільників.
Про це повідомляє САП на власній Facebook-сторінці.
Про те, що правоохоронці готують новий текст обвинувального акту, стало відомо ще у першій половині квітня.
Зазначається що керівник відомства Назар Холодницький "після ретельного вивчення доказів" погодив змінене обвинувачення.
Прокуратура наголошуює, що зміна обвинувачення не стосується правової кваліфікації дій обвинувачених.
"З врахуванням досліджених доказів, прокурорами змінено фактичні обставини, за яких співучасниками вчинялись інкриміновані діяння", – йдеться у повідомленні.
Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.
Прокурори обіцяють більш детально розповісти громадськості про мотиви свого рішення під час оголошення нового обвинувального акту в суді.
Наступне засідання призначено на 09:30 годин 31 травня 2019 року.
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Що відомо про нове керівництво Антикорупційного суду і коли він врешті запрацює
Нагадаємо:
- Судді, які розглядають справу Труханова, скаржились на САП, яка, на їхню думку, ігнорує судові засідання та не виконує своїх обов’язків.
- Зокрема, суддям не сподобалось, що очільник САП Назар Холодницький занадто довго погоджує текст зміненого обвинувачення, прокурори ігнорують засідання і пишуть образливі відписки, вживаючи латинське прислів’я.
- У САП сказали, що суд намагається тиснути на обвинувачення, а латинський вираз пояснили тим, що інакше судді нібито не дослуховувались до аргументації прокурорів.
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову.
- Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
- Новостворений Вищий антикорупційний суд має розпочати роботу 5 вересня 2019 року.