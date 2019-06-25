Держкомтелерадіо не пустив з РФ книгу про вікінгів
Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення не дозволив ввезти з РФ іще дві книги у зв’язку з пропагандою держави-агресора.
Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.
Серед заборонених книг називають "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию"" Алана Аксельрода і "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.
У першій, згідно з повідомленням, рекламується видання, де є пропагандистські гасла РФ. Стосовно другої, працівники комітету називають автора імперським істориком, який Київську Русь ототожнює з Росією.
"Історію Київської Русі автор трактує з позиції політично заангажованої сучасної російської історіографії. Історія Київської Русі в його уяві – це історія Російської держави", – зазначає Держкомтелерадіо.
"Хейвуд схожий на імперських істориків, які нав’язують думку про одну спільну історію всіх народів колишнього СРСР і тим самим виправдовують намагання Кремля втручатися у життя "молодших братів" і незалежних держав", – ідеться у рішенні комітету.
Також повідомляється, що імпортери мали намір завезти по 5 тисяч примірників кожного видання.
Нагадаємо:
- У грудні 2016 року Верховна рада ухвалила закон, який забороняє антиукраїнські книжки та має тимчасову дію – до відновлення дипломатичних стосунків із Росією та повернення тимчасово окупованих територій.
- Законом передбачається, що розповсюдження видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та ввозиться з території Росії, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу штрафуватимуть.
- Раніше повідомлялося, що Держкомтелерадіо вніс до списку заборонених в Україні видань книги експрем'єра Миколи Азарова.