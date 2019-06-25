Держкомтелерадіо не пустив з РФ книгу про вікінгів

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення не дозволив ввезти з РФ іще дві книги у зв’язку з пропагандою держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Серед заборонених книг називають "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию"" Алана Аксельрода і "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.

У першій, згідно з повідомленням, рекламується видання, де є пропагандистські гасла РФ. Стосовно другої, працівники комітету називають автора імперським істориком, який Київську Русь ототожнює з Росією.

"Історію Київської Русі автор трактує з позиції політично заангажованої сучасної російської історіографії. Історія Київської Русі в його уяві – це історія Російської держави", – зазначає Держкомтелерадіо.

"Хейвуд схожий на імперських істориків, які нав’язують думку про одну спільну історію всіх народів колишнього СРСР і тим самим виправдовують намагання Кремля втручатися у життя "молодших братів" і незалежних держав", – ідеться у рішенні комітету.

Також повідомляється, що імпортери мали намір завезти по 5 тисяч примірників кожного видання.

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