Держкомтелерадіо не пустив з РФ книгу про вікінгів

2898 переглядів
Вівторок, 25 червня 2019, 18:01

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення не дозволив ввезти з РФ іще дві книги у зв’язку з пропагандою держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Серед заборонених книг називають "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию"" Алана Аксельрода і "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.

У першій, згідно з повідомленням, рекламується видання, де є пропагандистські гасла РФ. Стосовно другої, працівники комітету називають автора імперським істориком, який Київську Русь ототожнює з Росією.

"Історію Київської Русі автор трактує з позиції політично заангажованої сучасної російської історіографії. Історія Київської Русі в його уяві – це історія Російської держави", – зазначає Держкомтелерадіо.

"Хейвуд схожий на імперських істориків, які нав’язують думку про одну спільну історію всіх народів колишнього СРСР і тим самим виправдовують намагання Кремля втручатися у життя "молодших братів" і незалежних держав", – ідеться у рішенні комітету.

Також повідомляється, що імпортери мали намір завезти по 5 тисяч примірників кожного видання.

Нагадаємо:

  • У грудні 2016 року Верховна рада ухвалила закон, який забороняє антиукраїнські книжки та має тимчасову дію – до відновлення дипломатичних стосунків із Росією та повернення тимчасово окупованих територій.
  • Законом передбачається, що розповсюдження видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та ввозиться з території Росії, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу штрафуватимуть.
  • Раніше повідомлялося, що Держкомтелерадіо вніс до списку заборонених в Україні видань книги експрем'єра Миколи Азарова.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Держкомтелерадіо Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні заборонили ще 19 книг із Росії – навіть кулінарну 20 лютого 2019, 11:03
В Україну не дозволили ввезти Довлатова і підручник: через передмову і прапор 1 лютого 2019, 13:12
Держкомтелерадіо не пустив в Україну 5 пропагандистських книг з Росії 23 вересня 2018, 04:38
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи