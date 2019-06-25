Госкомтелерадио не пустил из РФ книгу про викингов

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Среди запрещенных книг называют "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию"" Алана Аксельрода и "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.

В первой, согласно сообщению, рекламируется издание, где есть пропагандистские лозунги РФ. Относительно второй, работники комитета называют автора имперским историком, который Киевскую Русь отождествляет с Россией.

"Историю Киевской Руси автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии. История Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - отмечает Госкомтелерадио.

"Хейвуд похож на имперских историков, которые навязывают мысль об одной общей истории всех народов бывшего СССР и тем самым оправдывают попытки Кремля вмешиваться в жизнь "младших братьев" и независимых государств", - говорится в решении комитета.

Также сообщается, что импортеры намеревались завезти по 5000 экземпляров каждого издания.

Напомним: