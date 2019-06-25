Госкомтелерадио не пустил из РФ книгу про викингов

462 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 18:01

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Среди запрещенных книг называют "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию"" Алана Аксельрода и "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.

В первой, согласно сообщению, рекламируется издание, где есть пропагандистские лозунги РФ. Относительно второй, работники комитета называют автора имперским историком, который Киевскую Русь отождествляет с Россией.

"Историю Киевской Руси автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии. История Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - отмечает Госкомтелерадио.

"Хейвуд похож на имперских историков, которые навязывают мысль об одной общей истории всех народов бывшего СССР и тем самым оправдывают попытки Кремля вмешиваться в жизнь "младших братьев" и независимых государств", - говорится в решении комитета.

Также сообщается, что импортеры намеревались завезти по 5000 экземпляров каждого издания.

Напомним:

  • В декабре 2016 года Верховная Рада приняла законзапрещающий антиукраинские книги и имеет временное действие - к восстановлению дипломатических отношений с Россией и возвращение временно оккупированных территорий.
  • Законом предусматривается, что распространение издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленная) и ввозится с территории России, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения штрафовать.
  • Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Госкомтелерадио Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине запретили еще 19 книг из России – даже кулинарную 20 февраля 2019, 11:03
В Украину не разрешили ввезти Довлатова и учебник: из-за предисловия и флага 1 февраля 2019, 13:12
Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из России 23 сентября 2018, 04:38
Все новости
Главные новости
РФ отказывается выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков
Над мэром Одессы навис долгий срок за решеткой: прокуроры просят 12 лет
Зеленский назначил Богдана и Ко в ОПУ
СБУ провела спецоперацию по захвату одиозного бизнесмена
Все новости
мнение

Ученые приблизились к пониманию природы аутизма

еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

социум

9 секретов от слепой мамы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів