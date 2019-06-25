Госкомтелерадио не пустил из РФ книгу про викингов
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
Среди запрещенных книг называют "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию"" Алана Аксельрода и "Люди Севера. История викингов 793-1241" Д.Хейвуда.
В первой, согласно сообщению, рекламируется издание, где есть пропагандистские лозунги РФ. Относительно второй, работники комитета называют автора имперским историком, который Киевскую Русь отождествляет с Россией.
"Историю Киевской Руси автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии. История Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - отмечает Госкомтелерадио.
"Хейвуд похож на имперских историков, которые навязывают мысль об одной общей истории всех народов бывшего СССР и тем самым оправдывают попытки Кремля вмешиваться в жизнь "младших братьев" и независимых государств", - говорится в решении комитета.
Также сообщается, что импортеры намеревались завезти по 5000 экземпляров каждого издания.
Напомним:
- В декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий антиукраинские книги и имеет временное действие - к восстановлению дипломатических отношений с Россией и возвращение временно оккупированных территорий.
- Законом предусматривается, что распространение издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленная) и ввозится с территории России, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения штрафовать.
- Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова.
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