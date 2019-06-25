Архієпископ Євстратій: Філарета обробляють кремлівською пропагандою

Архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря побоюється, що світогляд почесного патріарха Філарета формують молоді люди інформацією "з кремлівським душком".

Про це архієпископ Євстратій написав у Facebook.

"Прикро спостерігати, як Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", – зазначив він.

Ідеться про прес-конференцію Філарета 25 червня у його резиденції в Києві.

Архієпископ також зауважив, що проблема не в тому, що патріархові з огляду на вік складно "відрізняти правду від брехні", а в його оточенні, яке формує його світогляд.

"Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", – висловив свої побоювання Зоря.

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