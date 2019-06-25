Архиепископ Евстратий: Филарета обрабатывают кремлевской пропагандой

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря опасается, что мировоззрение почетного патриарха Филарета формируют молодые люди информацией с " кремлевским душком".

Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря написал в Facebook.

"Досадно наблюдать, как Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - отметил он.

Речь идет о пресс-конференции Филарета 25 июня в его резиденции в Киеве.

Архиепископ также отметил, что проблема не в том, что патриарху в силу возраста сложно "отличать правду от лжи", а в его окружении, которое формирует его мировоззрение.

"Люди помоложе, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного Патриарха", - высказал свои опасения Заря.

Читайте также:

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним: