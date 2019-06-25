Архиепископ Евстратий: Филарета обрабатывают кремлевской пропагандой

3246 просмотров
Вторник, 25 июня 2019, 18:51

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря опасается, что мировоззрение почетного патриарха Филарета формируют молодые люди информацией с " кремлевским душком".

Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря написал в Facebook.

"Досадно наблюдать, как Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - отметил он.

Речь идет о пресс-конференции Филарета 25 июня в его резиденции в Киеве.

Архиепископ также отметил, что проблема не в том, что патриарху в силу возраста сложно "отличать правду от лжи", а в его окружении, которое формирует его мировоззрение.

"Люди помоложе, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного Патриарха", - высказал свои опасения Заря.

Читайте также: 

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Филарет Православная Церковь Украины


powered by lun.ua
Материалы по теме
Филарет создал синод КП из епископов под санкциями 25 июня 2019, 14:01
Филарета лишили права управлять епархией 24 июня 2019, 15:10
У Филарета пожаловались Авакову о "репрессиях" со стороны ПЦУ 23 июня 2019, 23:43
Все новости
Главные новости
Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко
РФ отказывается выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков
Над мэром Одессы навис долгий срок за решеткой: прокуроры просят 12 лет
Зеленский назначил Богдана и Ко в ОПУ
Все новости
еда

Зачем нужен селен и где его искать

Культура

Как театр может быть вашим психологом

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів