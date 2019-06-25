Архиепископ Евстратий: Филарета обрабатывают кремлевской пропагандой
Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря опасается, что мировоззрение почетного патриарха Филарета формируют молодые люди информацией с " кремлевским душком".
Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря написал в Facebook.
"Досадно наблюдать, как Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - отметил он.
Речь идет о пресс-конференции Филарета 25 июня в его резиденции в Киеве.
Архиепископ также отметил, что проблема не в том, что патриарху в силу возраста сложно "отличать правду от лжи", а в его окружении, которое формирует его мировоззрение.
"Люди помоложе, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного Патриарха", - высказал свои опасения Заря.
Читайте также:
Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Напомним:
- Ранее сообщалось, что 24 июня Священным Синодом ПЦУ лишил почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.
- 25 июня Киевский патриархат создал собственный синод из пяти епископов.