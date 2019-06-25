У Києві пікетують посольства країн, що зняли санкції з РФ у ПАРЄ

У Києві на знак протесту проти підтримки рішення про повернення представників РФ у Парламентську асамблею Ради Європи пікетують посольство Австрії.

Акцію о 18:00 біля посольства Австрії анонсували у Facebook під назвою "Ні поверненню Росії до ПАРЄ! Пікет посольств країн-союзників РФ".

Маршрут акції позначили на карті.

Крім посольства Австрії, активісти пікетуватимуть посольства Німеччини, Вірменії, Норвегії, Італії, Словаччини, Франції, Фінляндії, Нідерландів та Офіс Ради Європи.

"Беріть із собою друзів, креативні плакати та побільше "грошей", якими символічно закидаємо кожне посольство", – порадили активісти усім охочим взяти участь в акції.

Раніше повідомлялося, що за резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались.

Резолюцію у повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Частково рішення про повернення російської делегації підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Україна і Грузія проголосували проти у повному складі. Також проти рішення проголосували більшість делегатів від Польщі, Великої Британії і Швеції, а також ті представники Литви, Латвії й Естонії, які взяли участь у голосуванні.