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В Киеве пикетируют посольства стран, снявших санкции с РФ в ПАСЕ

Вторник, 25 июня 2019, 19:44
В Киеве пикетируют посольства стран, снявших санкции с РФ в ПАСЕ

В Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших решение о возвращении представителей РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Акцию в 18:00 у посольства Австрии анонсировали в Facebook под названием "Нет возврату России в ПАСЕ! Пикет посольств стран-союзников РФ".

Маршрут акции обозначили на карте.

 

Кроме посольства Австрии, пикеты пройдут под посольствами Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и Офисом Совета Европы.

 

"Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически забрасываем каждое посольство", - посоветовали активисты всем желающим принять участие в акции.

 

Ранее сообщалось, что за резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе. Также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Великобритании и Швеции, а также те представители Литвы, Латвии и Эстонии, которые приняли участие в голосовании.

Украинская правда
Темы: акцииПАСЕ
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