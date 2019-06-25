Більше половини українців за двомовність радіо і ТБ – опитування

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Вівторок, 25 червня 2019, 20:59

Понад 50% українців підтримують мовлення на телеканалах та радіостанціях російською та українською, але при цьому хочуть, щоб українська переважала.

Результати соціологічного дослідження "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки" Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Національної ради презентували в Укрінформі.

"На запитання "Якою мовою в Україні мають здійснювати мовлення телеканали та радіостанції?" 23,6% респондентів відповіли, що лише українською, 52,8% - і українською, і російською, але українська мова має переважати", - цитує видання члена Нацради Сергія Костинського.

Також зазначається, що понад 60% респондентів підтримують збільшення державою кількості українського та україномовного контенту в теле і радіо ефірах вітчизняних телеканалів і радіостанцій.

Згідно з повідомленням, дослідження проводилося КМІС протягом травня-червня, опитано 2021 респондента у 110 населених пунктах за винятком Криму та ОРДЛО.

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Теми: телебачення опитування мова


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