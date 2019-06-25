Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше половини українців за двомовність радіо і ТБ – опитування

Вівторок, 25 червня 2019, 20:59
Більше половини українців за двомовність радіо і ТБ – опитування

Понад 50% українців підтримують мовлення на телеканалах та радіостанціях російською та українською, але при цьому хочуть, щоб українська переважала.

Результати соціологічного дослідження "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки" Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Національної ради презентували в Укрінформі.

"На запитання "Якою мовою в Україні мають здійснювати мовлення телеканали та радіостанції?" 23,6% респондентів відповіли, що лише українською, 52,8% - і українською, і російською, але українська мова має переважати", - цитує видання члена Нацради Сергія Костинського.

Також зазначається, що понад 60% респондентів підтримують збільшення державою кількості українського та україномовного контенту в теле і радіо ефірах вітчизняних телеканалів і радіостанцій.

Згідно з повідомленням, дослідження проводилося КМІС протягом травня-червня, опитано 2021 респондента у 110 населених пунктах за винятком Криму та ОРДЛО.

Теми: телебаченняопитуваннямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: