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Более половины украинцев за двуязычие радио и ТВ - опрос

Вторник, 25 июня 2019, 20:59
Более половины украинцев за двуязычие радио и ТВ - опрос

Более 50% украинцев поддерживают вещание на телеканалах и радиостанциях на русском и украинском, но при этом хотят, чтобы украинский язык преобладал.

Результаты социологического исследования "Восприятие украинцами телерадиоэфира: результаты исследования общественного мнения" Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу Национального совета представили в Укринформе.

"На вопрос "На каком языке в Украине должны вещать телеканалы и радиостанции?" 23,6% респондентов ответили, что только украинский, 52,8% - и украинский, и русский, но украинский язык должен преобладать", - цитирует издание члена Нацсовета Сергея Костинского.

Также отмечается, что более 60% респондентов поддерживают увеличение государством количества украинского и украиноязычного контента в эфире.

Согласно сообщению, исследование проводилось КМИС в течение мая-июня, опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах за исключением Крыма и ОРДЛО.

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Темы: телевидениеопросязык
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