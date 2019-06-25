Зеленський отримав зарплату за роботу президентом у травні

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Вівторок, 25 червня 2019, 21:42

Президент Володимир Зеленський за травень отримав "чисту" зарплату біля 10 тисяч гривень.

Це випливає з відповіді Адміністрації президента на запит видання Фактор.

Згідно з документом, за 10 днів, від інавгурації 20 травня до кінця місяця, Зеленський отримав 12 727 гривень, з яких 2481 гривня – на збори і податки.

 
фактор

"З моменту вступу на пост нараховано в розмірі посадового окладу – 12727, 27 гривні. Після утримання обов’язкових податків і зборів у сумі 2481,82 гривні заробітну плату депоновано", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків 20 травня.

Українська правда

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Теми: Зеленський зарплати


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