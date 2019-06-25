Зеленский получил зарплату за работу президентом в мае

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Вторник, 25 июня 2019, 21:42

Президент Владимир Зеленский за май получил "чистую" зарплату на сумму 10 тысяч гривен.

Это следует из ответа Администрации президента на запрос издания Фактор.

Согласно документу, за 10 дней, от инаугурации 21 мая до конца месяца, Зеленский получил 12 727 гривен, из которых 2481 гривна ушла на сборы и налоги.

 
фактор

"С момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада - 12727, 27 гривны. После издержек обязательных налогов и сборов в сумме 2481,82 гривны заработную плату депонировано", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей 20 мая.

Украинская правда

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Темы: Зеленский зарплаты


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