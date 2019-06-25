Суд отменил отказ ЦИК в регистрации команды Саакашвили на выборах
Вторник, 25 июня 2019, 23:18
Шестой апелляционный административный суд Киева поддержал обжалование командой политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на выборах.
Соответствующее решение судья объявил на заседании 25 июня вечером.
"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал Саакашвили в Facebook.
Напомним:
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил".
- Саакашвили связал недопуск на выборы с пятым президентом Петром Порошенко.
Украинская правда