Саакашвілі пов'язує свій недопуск на вибори з Порошенком
Екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі пов'язує недопуск кандидатів від його партії на вибори до Верховної Ради з п’ятим президентом Петром Порошенком.
Про це він написав у Facebook, реагуючи на відмову ЦВК у реєстрації кандидатів від партії "Рух нових сил".
"Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк (Нацбанк – ред.), керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК", - написав Саакашвілі.
Пізніше він виклав відео з аеропорту, де заявив, що у них "є кращі юристи, які будуть розрулювати цю ситуацію".
"Не хочуть тварі змін, але прийдеться їм на це піти", - сказав лідер РНС.
Він відзначив, що не збирається сидіти склавши руки, тому летить у Одесу, де буде зустрічатися з виборцями.
"Все одно ми прорвемося, підемо з нашим списком на вибори, і все одно будемо перемагати, бо країні потрібні зміни. Все вийде у нас", - підсумував Саакашвілі.
Нагадаємо:
- Позачергові парламентські вибори призначені на 21 липня 2019 року.
- Екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 року, коли був видворений з країни за часів президента Петра Порошенка із забороною в'їзду до 13 лютого 2021 року.
- 28 травня новий президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Порошенка та повернув громадянство Саакашвілі
- 21 червня Печерський райсуд Києва визнав факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років, що дало йому змогу балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах.
- "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно, партія представила першу десятку кандидатів свого списку, який очолив Саакашвілі.
- Саакашвілі заявляв, що піде до суду, якщо ЦВК не стане реєструвати його кандидатом у депутати на позачергових виборах.
- 23 червня Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам від партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".
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