Війна на сході: 32 обстріли за добу, постраждали 7 бійців ООС

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та - стрілецької зброї;

- чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

- два рази околиці Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;

- два рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- двічі район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- околиці Невельського – з великокаліберного кулемету;

- біля Талаківки – зі стрілецької зброї;

- поблизу Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- неподалік Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

- район населеного пункту Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- тричі околиці Південного – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Кримського – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- три рази в районі населеного пункту Новолуганське – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- околиці Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу п’ять українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Як зазначається, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби, 26 червня, ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:

- двічі поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

- околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- район населеного пункту Кам’янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- біля Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- околиці Павлополя – з міномету калібру 120 мм;

- поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

- район населеного пункту Новоселівкв Друга – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз: неподалік Луганського – з гранатометів різних систем.