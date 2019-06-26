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Война на востоке: 32 обстрела за сутки, пострадали 7 бойцов ООС

Среда, 26 июня 2019, 07:58

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и - стрелкового оружия;
- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды около Марьинки - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
- два раза окраины Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- окрестности Невельского - из крупнокалиберного пулемета;
- у Талаковки - из стрелкового оружия;
- вблизи Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- район населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- трижды окраины Южного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окрестности Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 25 июня двух оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток, 26 июня, враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:

- дважды вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
- окрестности Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- район населенного пункта Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- у Богдановка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- окрестности Павлополь - с миномета калибра 120 мм;
- вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
- район населенного пункта Новоселивкв Вторая - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем

Темы: ООСбоевые действия
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