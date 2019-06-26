Жадан: Кілька політсил кликали йти за їхніми списками

Письменник Сергій Жадан заявляє, що декілька політичних сил пропонували йому йти за їхніми списками до Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Чесно кажучи, на цих виборах мені пропонували кілька політичних сил йти за їхніми списками", - сказав Жадан.

Водночас він відмовився називати, хто його кликав, але запевнив, що точно не кликали у партію п’ятого президента Петра Порошенка.

""Європейська солідарність" не пропонувала, ні. Але у нас з "Європейською солідарністю" прекрасні стосунки. Петра Олексійовича зустріли буквально тиждень тому, виступали в Верховині на фестивалі. Він там теж був", - сказав Жадан.

Він також не відповів, чи кликали його у "Голос".

"Безперечно, ми спілкуємося (зі лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком – ред.). Але мені здається, що список "Голосу" достатньо кваліфікований, достатньо фаховий, щоб туди ще я впихався", - відповів письменник.

За його словами, він не прийняв ці пропозиції, бо не хоче йти в депутати.

"Я не хочу йти в парламент. Я от щойно розповідав, наскільки Зеленський не на своєму місці, то я дуже не хочу опинитися не на своєму місці", - підсумував Жадан.

Більше про те, чому письменник вважає, що Зеленський не на своєму місці, чому агітував за Порошенка і чому симпатизує партії "Голос", читайте в інтерв’ю Жадана УП.