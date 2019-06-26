Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жадан: Несколько политсил звали идти по их спискам

Среда, 26 июня 2019, 10:21

Писатель Сергей Жадан заявляет, что несколько политических сил предлагали ему идти по их спискам в Верховную Раду.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Честно говоря, на этих выборах мне предлагали несколько политических сил идти по их спискам", - сказал Жадан.

В то же время он отказался называть, кто его звал, но заверил, что точно не звали в партию пятого президента Петра Порошенко.

""Европейская солидарность" не предлагала, нет. Но у нас с "Европейской солидарностью" прекрасные отношения. Петра Алексеевича встретили буквально неделю назад, выступали в Верховине на фестивале. Он там тоже был", - сказал Жадан.

Он также не ответил, звали ли его в "Голос".

"Безусловно, мы общаемся (с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком – ред.). Но мне кажется, что список "Голоса" достаточно квалифицированный, достаточно профессиональный, чтобы туда еще я впихался", - ответил писатель.

По его словам, он не принял эти предложения, потому что не хочет идти в депутаты.

"Я не хочу идти в парламент. Я вот только что рассказывал, насколько Зеленский не на своем месте, то я очень не хочу оказаться не на своем месте", - подытожил Жадан.

Больше о том, почему писатель считает, что Зеленский не на своем месте, почему агитировал за Порошенко и почему симпатизирует партии "Голос", читайте в интервью Жадана УП.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: