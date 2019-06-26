Жадан: Несколько политсил звали идти по их спискам

Писатель Сергей Жадан заявляет, что несколько политических сил предлагали ему идти по их спискам в Верховную Раду.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Честно говоря, на этих выборах мне предлагали несколько политических сил идти по их спискам", - сказал Жадан.

В то же время он отказался называть, кто его звал, но заверил, что точно не звали в партию пятого президента Петра Порошенко.

""Европейская солидарность" не предлагала, нет. Но у нас с "Европейской солидарностью" прекрасные отношения. Петра Алексеевича встретили буквально неделю назад, выступали в Верховине на фестивале. Он там тоже был", - сказал Жадан.

Он также не ответил, звали ли его в "Голос".

"Безусловно, мы общаемся (с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком – ред.). Но мне кажется, что список "Голоса" достаточно квалифицированный, достаточно профессиональный, чтобы туда еще я впихался", - ответил писатель.

По его словам, он не принял эти предложения, потому что не хочет идти в депутаты.

"Я не хочу идти в парламент. Я вот только что рассказывал, насколько Зеленский не на своем месте, то я очень не хочу оказаться не на своем месте", - подытожил Жадан.

Больше о том, почему писатель считает, что Зеленский не на своем месте, почему агитировал за Порошенко и почему симпатизирует партии "Голос", читайте в интервью Жадана УП.