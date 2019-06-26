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Рейтинг партій: "Голос" і "Батьківщина" помінялись позиціями

Середа, 26 червня 2019, 10:59
Рейтинг партій: Голос і Батьківщина помінялись позиціями

До Верховної Ради 9 скликання мають шанси потрапити 5 політичних сил.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня.

45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, підтримують партію "Слуга народу".

Також прохідний бар’єр долають "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%).  

 

Згідно з останнім опитуванням Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка і центру "Соціальний моніторинг", третю сходинку у рейтингу партій посідала "Батьківщина" (8,8%), четверту "Європейська солідарність" Петра Порошенка (8,4%) і п’яту партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,8%).

Наразі партії Вакарчука і Тимошенко помінялись позиціями, але ці дані в межах похибки.

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування проходило 20-24 червня серед 2000 респондентів від 18 років і старше.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо:

  • Вибори до Верховної ради повинні відбутися 21 липня.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна Радасоціологія
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