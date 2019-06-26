Рейтинг партий: "Голос" и "Батькивщина" поменялись позициями
В Верховную Раду 9 созыва имеют шансы попасть 5 политических сил.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня.
45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию "Слуга народа ".
Также проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0% ).
Согласно последнему опросу Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра "Социальный мониторинг", третье место в рейтинге партий занимала "Батькивщина" (8,8%), четвертое "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,4%) и пятое партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,8%).
Сейчас партии Вакарчука и Тимошенко поменялись позициями, но эти данные в пределах погрешности.
Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию – 2,5%.
Рейтинг других политических сил – менее 2%.
Опрос проходил 20-24 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Напомним:
- Выборы в Верховную Раду должны стояться 21 июля.
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