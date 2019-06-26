У Раду йде брат Медведчука

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Середа, 26 червня 2019, 12:02

Брат кума російського президента Путіна Сергій Медведчук балотується до Верховної Ради по мажоритарному округу №105 Луганської області від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Центрвиборчкому.

Згідно з анкетними даними, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанського району Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Керамбуд", член Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", проживає в місті Києві, судимість відсутня.

У своїй передвиборчій програмі Сергій Медведчук одним із перших пунктів пропонує "введення мораторію на порушення питань, що розколюють країну".

Також, згідно з програмою, він сповідує політику "економічного прагматизму" та пропонує відновлення торговельно-економічних зв’язків з Росією та країнами СНД.

Нагадаємо:

Валентина Романенко, УП

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Теми: Медведчук вибори


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