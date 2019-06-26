В Раду идет брат Медведчука

Брат кума российского президента Путина Сергей Медведчук баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №105 Луганской области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Центризбиркома.

Согласно личных данных, Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ООО "Керамбуд", член политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует.

В своей предвыборной программе Сергей Медведчук одним из первых пунктов предлагает "введение моратория на поднятие вопросов, которые раскалывают страну".

Также, согласно программе, он исповедует политику "экономического прагматизма" и предлагает восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ.

Напомним: