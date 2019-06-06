Медведчук піде на вибори без Ахметова. Перша десятка "Опозиційної платформи"

Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

Про намір йти на вибори він сказав на з’їзді платформи 6 червня.

Медведчук та інші нардепи партії під час з'їзду підтримували риторику "об’єднання". Зокрема, нардепи Сергій Льовочкін, Наталя Королевська.

На з’їзді запропонували список першої десятки партії: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталя Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.

За даними УП, до списку партії також можуть увійти екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Столар, Юлія Льовочкіна (сестра Сергія Льовочкіна), Ігор Абрамов, опоблоківець Микола Скорик, Григорій Суркіс, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін (екс-перший заступник генпрокурора).

Зокрема вважають, що під керівництвом Кузьміна фабрикувалися справи стосовно Юлії Тимошенко, Юрія Луценка.

За словами Бойка, команда "Опозиційної платформи – За життя" буде боротися за скасування закону про мову, скасування закону про освіту, скасування закону про люстрацію, скасування закону про декомунізацію, перейменування церкви.

Також на з'їзді Льовочкін назвав "майбутнього прем'єр-міністра" від партії - Бойка.

Раніше джерела "Української правди" в групах впливу опозиційних політсил говорили, що партія "Опозиційний блок" може возз‘єднатися задля походу на дострокові вибори парламенту.

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