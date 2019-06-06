Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук піде на вибори без Ахметова. Перша десятка "Опозиційної платформи"

Четвер, 6 червня 2019, 16:24
Медведчук піде на вибори без Ахметова. Перша десятка Опозиційної платформи

Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

Про намір йти на вибори він сказав на з’їзді платформи 6 червня.

Медведчук та інші нардепи партії під час з'їзду підтримували риторику "об’єднання". Зокрема, нардепи Сергій Льовочкін, Наталя Королевська.

На з’їзді запропонували список першої десятки партії: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталя Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.

За даними УП, до списку партії також можуть увійти екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Столар, Юлія Льовочкіна (сестра Сергія Льовочкіна), Ігор Абрамов, опоблоківець Микола Скорик, Григорій Суркіс, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін (екс-перший заступник генпрокурора).

Зокрема вважають, що під керівництвом Кузьміна фабрикувалися справи стосовно Юлії Тимошенко, Юрія Луценка.

За словами Бойка, команда "Опозиційної платформи – За життя" буде боротися за скасування закону про мову, скасування закону про освіту, скасування закону про люстрацію, скасування закону про декомунізацію, перейменування церкви.  

Також на з'їзді Льовочкін назвав "майбутнього прем'єр-міністра" від партії - Бойка.

Раніше джерела "Української правди" в групах впливу опозиційних політсил говорили, що партія "Опозиційний блок" може возз‘єднатися задля походу на дострокові вибори парламенту.

Читайте також: Опозиційний розкол. Як Бойко і Вілкул ділять спадок "регіоналів"

Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукВерховна РадавибориБойкоЛьовочкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: