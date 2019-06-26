Зеленський призначив свого представника щодо Криму
Президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.
Відповідний указ від 25 червня оприлюднено на сайті голови держави.
Зазначимо, що Антон Олександрович Кориневич є українським юристом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, доцентом.
Він працював заступником директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кориневич є фахівцем з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.
З 2014 року його активно залучали як експерта до роботи правоохоронних органів України, міжнародних організацій, неурядових правозахисних організацій, робочих груп з питань Криму та Донбасу.
Кориневич також є розробником нормативно-правових актів, пов’язаних з окупацією Криму та збройним конфліктом на Донбасі, в тому числі законопроекту №9438 про належну криміналізацію міжнародних злочинів.
Нагадаємо:
- Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року.
- Представництво президента України в Автономній республіці Крим запровадили 1992 року, але діяти воно почало в 1994 році.
- За президентства Петра Порошенка представництво президента України в АРК очолювали Наталія Попович (05.2014 – 08.2017), Борис Бабін (17.08.2017 – 03.12.2018) та Ізет Гданов як перший заступник постійного представника президента України в АРК.