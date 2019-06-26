Зеленский назначил своего представителя по Крыму

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Среда, 26 июня 2019, 12:17

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

Отметим, что Антон Александрович Кориневич является украинским юристом-международником, кандидатом юридических наук, доцентом.

 
Fb Anton Korynevych

Он работал заместителем директора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кориневич является специалистом по международному гуманитарному и международному уголовному праву.

С 2014 года его активно привлекали в качестве эксперта к работе правоохранительных органов Украины, международных организаций, неправительственных правозащитных организаций, рабочих групп по вопросам Крыма и Донбасса.

Кориневич также является разработчиком нормативно-правовых актов, связанных с оккупацией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе, в том числе законопроекта №9438 о надлежащей криминализации международных преступлений.

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Темы: Зеленский Крым


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