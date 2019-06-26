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Зеленский назначил своего представителя по Крыму

Среда, 26 июня 2019, 12:17

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

Отметим, что Антон Александрович Кориневич является украинским юристом-международником, кандидатом юридических наук, доцентом.

 
Fb Anton Korynevych

Он работал заместителем директора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кориневич является специалистом по международному гуманитарному и международному уголовному праву.

С 2014 года его активно привлекали в качестве эксперта к работе правоохранительных органов Украины, международных организаций, неправительственных правозащитных организаций, рабочих групп по вопросам Крыма и Донбасса.

Кориневич также является разработчиком нормативно-правовых актов, связанных с оккупацией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе, в том числе законопроекта №9438 о надлежащей криминализации международных преступлений.

Напомним:

  • Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года.
  • Представительство президента Украины в Автономной республике Крым ввели в 1992 году, но действовать оно начало в 1994 году.
  • При президентстве Петра Порошенко представительство президента Украины в АРК возглавляли Наталья Попович (05.2014 – 08.2017), Борис Бабин (17.08.2017 – 03.12.2018) и Изет Гданов как первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрым
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