Зеленский назначил своего представителя по Крыму
Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.
Соответствующий указ от 25 июня обнародован на сайте главы государства.
Отметим, что Антон Александрович Кориневич является украинским юристом-международником, кандидатом юридических наук, доцентом.
Он работал заместителем директора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Кориневич является специалистом по международному гуманитарному и международному уголовному праву.
С 2014 года его активно привлекали в качестве эксперта к работе правоохранительных органов Украины, международных организаций, неправительственных правозащитных организаций, рабочих групп по вопросам Крыма и Донбасса.
Кориневич также является разработчиком нормативно-правовых актов, связанных с оккупацией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе, в том числе законопроекта №9438 о надлежащей криминализации международных преступлений.
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