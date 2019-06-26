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Партія Порошенка заявляє про обшуки в Бірюкова

Середа, 26 червня 2019, 12:17
Партія Порошенка заявляє про обшуки в Бірюкова

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" повідомила, що у кандидата в народні депутати від політсили Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Про це 26 червня повідомляє прес-служба партії.

"Обшуки у кандидата в народні депутати відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська Солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, наразі не відомо, хто саме прийшов з обшуками до кандидата. Зокрема, "Українській правді" інформацію про обшук відкинули у поліції, прокуратурі, СБУ, НАБУ та САП. 

У ДБР інформацію УП не підтвердили, але і не спростували.

Партія розцінює обшуки у Бірюкова "як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам протистояти путінській агресії".

Бірюков був позаштатним радником Порошенка, а також радником міністра оборони Степана Полторака. Він іде у Раду від партії "ЄС" під номером 32.

 
Бірюков і Порошенко
FB Бірюкова

У 2014-му Юрій Бірюков очолював волонтерський фонд "Крила Фенікса", однак пізніше отримав посади в АП і МОУ, хоча і позаштатні. Волонтер з 2014 року натякав на формальну угоду волонтерського руху з владою, а фактично на роботу підконтрольну Адміністрації президента. 

У розмові з УП у 2018 році Бірюков спростовував твердження про те, що на хвилі волонтерства прийшов до влади.

"У чому я прийшов до влади? Я на громадських засадах, 100-відсотковий волонтер. Не маю ані повноважень, ані права підпису, ані зарплати. У кожної людини є доступ до президента, є приймальні дні. Я його бачу трохи частіше. Що раджу президенту – розповідати не буду. Займаюсь просуванням реформи речового, харчового і житлового забезпечення", – говорив він УП торік.

Бірюков запевняв, що волонтерів зразка 2014-го, які збирали гроші та їздили на фронт, залишилося "мікроскопічно мало". При цьому, за його словами, саме волонтерство не змінилося – змінилася суть.

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Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарністьВерховна Радаобшуки
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