Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова

4945 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 12:17

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба партии.

"Обыски у кандидата в народные депутаты известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

В то же время, пока не известно, кто именно пришел с обысками к кандидату. В частности, информацию об обыске отвергли в полиции, прокуратуре, СБУ, НАБУ и САП.

В ГБР информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Партия расценивает обыски в Бирюкова "как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам противостоять путинской агрессии".

Бирюков был внештатным советником Порошенко.

Дополняется ...

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Европейская солидарность Верховная Рада обыски


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский имеет доверие большинства украинцев, остальные лидеры отстают 26 июня 2019, 11:09
Порошенко в Стрые встретили шашками – полиция поймала молодчика 26 июня 2019, 10:28
Сергей Жадан: Думаю, что Зеленский не на своем месте 26 июня 2019, 00:45
Все новости
Главные новости
Рейтинг партий: "Голос" и "Батькивщина" поменялись позициями
Зеленский "спустил" в Кабмин 8 своих губернаторов
Кличко о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича: Реванша не будет
В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова
Все новости
здоровье

Варикоз – почему он возникает и что с этим делать

здоровье

10 вещей, которые расскажут о здоровье ногтевые пластины

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів