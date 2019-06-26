Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба партии.

"Обыски у кандидата в народные депутаты известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

В то же время, пока не известно, кто именно пришел с обысками к кандидату. В частности, информацию "Украинской правде" об обыске опровергли в полиции, прокуратуре, СБУ, НАБУ и САП.

В ГБР информацию УП не подтвердили, но и не опровергли.

Партия расценивает обыски в Бирюкова "как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам противостоять путинской агрессии".

Бирюков был внештатным советником Порошенко, а также советником министра обороны Степана Полторак. Он идет в Раду от партии "ЕС" под номером 32.

Бирюков и Порошенко FB Бирюкова

В 2014-м Юрий Бирюков возглавлял волонтерский фонд "Крылья Феникса", однако позже получил должности в АП и МОУ, хотя и внештатные. Волонтер с 2014 года намекал на формальное соглашение волонтерского движения с властью, а фактически на работу подконтрольную Администрации президента.

В разговоре с УП в 2018 году Бирюков опроверг утверждение о том, что на волне волонтерства пришел к власти.

"В чем я пришел к власти? Я на общественных началах, 100-процентный волонтер. Не имею ни полномочий, ни права подписи, ни зарплаты. У каждого человека есть доступ к президенту, есть приемные дни. Я его вижу несколько чаще. Что советую президенту - рассказывать не буду. Занимаюсь продвижением реформы речевого, пищевого и жилищного обеспечения", - говорил он УП прошлом году.

Бирюков уверял, что волонтеров образца 2014-го, которые собирали деньги и ездили на фронт, осталось "микроскопически мало". При этом, по его словам, волонтерство не изменилось - изменилась суть.

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