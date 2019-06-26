Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова
Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.
Об этом 26 июня сообщает пресс-служба партии.
"Обыски у кандидата в народные депутаты известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении.
В то же время, пока не известно, кто именно пришел с обысками к кандидату. В частности, информацию об обыске отвергли в полиции, прокуратуре, СБУ, НАБУ и САП.
В ГБР информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Партия расценивает обыски в Бирюкова "как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам противостоять путинской агрессии".
Бирюков был внештатным советником Порошенко.
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