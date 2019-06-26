В адмінсуді пояснили, чому скасували перейменування проспектів Бандери й Шухевича

Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Про це йдеться в поясненні суду, оприлюдненому 26 червня.

Розгляд справи тривав з серпня 2016 року. Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО "Єврейська правозахисна група" та ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

"Зазначене рішення ухвалене судом зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що суд при розгляді цієї справи взяв до уваги "значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів".

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