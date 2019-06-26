В адмінсуді пояснили, чому скасували перейменування проспектів Бандери й Шухевича
Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.
Про це йдеться в поясненні суду, оприлюдненому 26 червня.
Розгляд справи тривав з серпня 2016 року. Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО "Єврейська правозахисна група" та ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.
"Зазначене рішення ухвалене судом зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що суд при розгляді цієї справи взяв до уваги "значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів".
Нагадаємо:
- 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
- Київський міський голова Віталій Кличко вже заявив, що наразі готується апеляція це рішення. "Реваншу не буде!", - запевнив мер столиці.
- Московський проспект став проспектом Бандери 7 липня 2016 року
- 1 червня 2017 року проспект Ватутіна перейменували на Шухевича.