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В адмінсуді пояснили, чому скасували перейменування проспектів Бандери й Шухевича

Середа, 26 червня 2019, 13:28
В адмінсуді пояснили, чому скасували перейменування проспектів Бандери й Шухевича

Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Про це йдеться в поясненні суду, оприлюдненому 26 червня.

Розгляд справи тривав з серпня 2016 року.  Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО "Єврейська правозахисна група" та ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

"Зазначене рішення ухвалене судом зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського  та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що суд при розгляді цієї справи взяв до уваги "значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів".

Нагадаємо:

  • 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
  • Київський міський голова Віталій Кличко вже заявив, що наразі готується апеляція це рішення. "Реваншу не буде!", - запевнив мер столиці.
  • Московський проспект став проспектом Бандери 7 липня 2016 року
  • 1 червня 2017 року проспект Ватутіна перейменували на Шухевича.

Українська правда
Теми: Київсуд
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