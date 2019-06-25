Суд Києва повернув проспектам Бандери і Шухевича старі назви

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Про це директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович написав у Facebook.

За його словами, суд задовольнив вимоги позивача лише частково.

"Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію", – пообіцяв В’ятрович.

"Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя що переслідувала майданівців, скасувала рішення Київради. В позивачів, російської агентури на чолі з гаспажой Бєрєжной була "нульова правова позиція", тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення", – написав у Facebook директор Українських студій стратегічних досліджень Юрій Сиротюк.

У Єдиному реєстрі судових рішень вказано, що з проханням скасувати рішення Київської міської ради про перейменування проспектів на Бандери та Шухевича позивалися до суду дві громадські організації – "Єврейська правозахисна група" та "Антифашистська правозахисна ліга". Йдеться про дві ухвали Окружного адміністративного суду за 12 червня та 25 липня 2017 року.

На той момент керівником "Ліги" у Єдиному державному реєстрі значилася колишня депутатка від "Партії регіонів" Ірина Бережна.

Водночас, серед власників "Єврейської правозахисної групи" вказані Ірина Бережна та її донька Олена.

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