Кличко про перейменування проспектів Бандери і Шухевича: Реваншу не буде

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Середа, 26 червня 2019, 10:24

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що наразі готується апеляція  на рішення Окружного адмінсуду Києва про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це він написав у Facebook.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - повідомив мер столиці.

За його словами, йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.

"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.

Нагадаємо:

  • 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
  • 7 липня 2016 року Московський проспект став проспектом Бандери.
  • 1 червня 2017 року проспект Ватутіна перейменували на Шухевича.
  • Цьогоріч 19 червня депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Українська правда

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Теми: Кличко Київ суд декомунізація


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