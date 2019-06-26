Кличко про перейменування проспектів Бандери і Шухевича: Реваншу не буде
Середа, 26 червня 2019, 10:24
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що наразі готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.
Про це він написав у Facebook.
"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - повідомив мер столиці.
За його словами, йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.
"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.
Нагадаємо:
- 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
- 7 липня 2016 року Московський проспект став проспектом Бандери.
- 1 червня 2017 року проспект Ватутіна перейменували на Шухевича.
- Цьогоріч 19 червня депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
Українська правда