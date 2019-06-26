Кличко про перейменування проспектів Бандери і Шухевича: Реваншу не буде

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що наразі готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це він написав у Facebook.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - повідомив мер столиці.

За його словами, йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.

"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.

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