Обшуки в кандидата від Порошенка: ситуацію прокоментував сам Бірюков

Кандидат в народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Юрій Бірюков заявив, що під час обшуку нічого цінного в нього не знайшли.

Про це він повідомив у Facebook.

"Вони дуже сподівалися знайти злата-срібла, тонни грошей, колекції раритетних автомобілів... Скажу чесно - і я б таке хотів знайти. Але нажаль", - пише Бірюков.

Журналістам Бірюков розповів, що обшук проводився в нього вдома, в результаті було вилучено старий флеш-накопичувач і дві чернетки з довідками Міністерства оборони.

"Знайшли якусь флешку. Судячи з того, що вона на, здається, 64 Мб, цій флешці, напевно, років 15. І якісь дві чернетки. І все", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

На питання, що міститься на вилученій флешці, він сказав: "Що там, я не знаю. Може, сімейні фотографії. Її подивитися вже неможливо, вона неробоча. Але вони радісно знайшли єдину в будинку флешку і її, відповідно, вилучили. У чернетках були якісь довідки Міністерства оборони, які я замовляв, бо був радником міністра оборони".

При цьому кандидат у нардепи зазначив, що в нього зрештою не вилучили військові куртки, про які раніше повідомив представник центральної ради партії "Європейська солідарність", журналіст Віталій Гайдукевич. "Вони покрутили їх в руках - зимовий і літній кітель, мій, з моїми нашивками і моїм прізвищем. Збиралися чогось вилучати, потім порадилися і вирішили, що, напевно, особисті речі вилучати не треба", - розповів Бірюков.

За його словами, обшук проводили співробітники Державного бюро розслідувань, робили це коректно і в цілому провели у нього вдома близько 2 годин, цікавилися, чи зберігаються вдома кошти і тендерна документація, "нічого не знайшли і поїхали".

При цьому екс-радник міністра зазначив, що справа, по якій був проведений обшук, пов'язана з поставками речового забезпечення Міністерству оборони.

Він висловив здивування, яка його колишня діяльність може мати відношення до ДБР і його повноважень, оскільки він ніколи не був держслужбовцем в жодному статусі і не мав права підпису.

"Дивний збіг: позавчора я зареєстрований кандидатом у народні депутати, три тижні тому я закінчив роботу в Міністерстві оборони і зараз приходять співробітники Державного бюро розслідувань, які взагалі не мають стосунку до волонтерів, вони повинні займатися розслідуванням дій посадових осіб 1-2 категорій. Це не збіг, це так просто трапилося? Не знаю", - сказав Бірюков.

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