Обыски у кандидата от Порошенко: ситуацию прокомментировал сам Бирюков
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Среда, 26 июня 2019, 14:13
Кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков рассказал, что пытались найти у него правоохранители во время обыска.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы", - пишет Бирюков.
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