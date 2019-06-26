Обыски у кандидата от Порошенко: ситуацию прокомментировал сам Бирюков

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Среда, 26 июня 2019, 14:13

Кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков рассказал, что пытались найти у него правоохранители во время обыска.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы", - пишет Бирюков.

Дополняется...

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Темы: Порошенко обыски виборы Верховная Рада


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