Обыски у кандидата от Порошенко: ситуацию прокомментировал сам Бирюков

Кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков заявил, что во время обыска ничего ценного у него не нашли.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы", - пишет Бирюков.

Журналистам Бирюков рассказал, что обыск проводился у него дома, в итоге был изъят старый флеш-накопитель и два черновика со справками Министерства обороны.

"Нашли какую-то флешку. Судя по тому, что она на, по моему, 64 Мб, этой флешке, наверное, лет 15. И какие-то два черновика. И все", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

На вопрос, что содержится на изъятой флешке, он сказал: "Что там, я не знаю. Может, семейные фотографии. Ее посмотреть уже невозможно, она нерабочая. Но они радостно нашли единственную в доме флешку и ее, соответственно, изъяли. В черновиках были какие-то справки Министерства обороны, которые я заказывал, потому что являлся советником министра обороны".

При этом кандидат в нардепы отметил, что у него в результате не изъяли военные куртки, о чем ранее сообщил представитель центрального совета партии "Европейская солидарность", журналист Виталий Гайдукевич. "Они покрутили их в руках – зимний и летний китель, мой, с моими нашивками и моей фамилией. Собирались зачем-то изымать, потом посовещались и решили, что, наверное, личные вещи изымать не надо", - рассказал Бирюков.

По его словам, обыск проводили сотрудники Государственного бюро расследований, при этом вели себя корректно и в общей сложности провели у него дома около 2 часов, интересовались хранящимися дома денежными средствами и тендерной документацией, "ничего не нашли и уехали".

При этом экс-советник министра отметил, что дело, по потому был проведен обыск, связано с поставками вещевого обеспечения Министерству обороны.

Он выразил удивление, какая его прежняя деятельность может иметь отношение к ГБР и их полномочиям, поскольку он никогда не был госслужащим ни в каком статусе и не имел права подписи.

"Странное совпадение: позавчера я зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, три недели назад я закончил работу в Министерстве обороны и сейчас приходят сотрудники Государственного бюро расследований, которые вообще не относятся к волонтерам, они должны заниматься расследованием действий должностных лиц 1-2 категорий. Это не совпадение, это так просто случилось? Не знаю", - сказал Бирюков.

Напомним: