Росіяни після обрання Зеленського трохи "потеплішали" до України

Росіяни в травні 2019 року показали невеличке поліпшення ставлення до України.

Російський "Левада Центр" проводив опитування про ставлення громадян Російської Федерації до низки країн 24-29 травня – тобто вже після вступу Володимира Зеленського на посаду президента України.

На запитання "Як ви в цілому ставитеся зараз до України?" відповіді були такими: дуже добре – 6% опитаних, в основному добре – 32%, в основному погано – 29%, дуже погано – 19%, не змогли відповісти 14%.

Ці показники на пару відсотків кращі, ніж у лютому цього року. І це найкращі дані як мінімум із листопада 2018 року.

Втім, у травні 2014 року, на початку агресії Росії проти України, в цілому погано до України ставилися стільки ж росіян – 49%.

2 роки тому, у 2017-му, 59% росіян ставилися до України погано й лише 26% – добре.

В останні 10 років найкраще ставлення росіян до нашої країни було за часів президентства Віктора Януковича, який утік до Росії від правосуддя у 2014 році.

У дослідженні немає свіжих даних про ставлення росіян до Грузії (протести проти приїзду російської делегації там почалися вже у червні).

Ставлення до Білорусі у громадян РФ значно краще, ніж до України та Грузії: добре ставляться 84% респондентів (дуже добре – 28%, в основному добре – 56%), а погано – лише 8% (в основному погано – 6%, дуже погано – 2%). Не змогли відповісти 9%.

Очікувано, що до Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу росіяни теж ставляться прохолодно.

До США ставлення у травні було таким: дуже добре ставляться 4% опитаних, в основному добре – 27%, в основному погано – 32%, дуже погано – 20%. Не змогли відповісти 16%.

І до ЄС відношення подібне: дуже добре – 4%, в основному добре – 33%, в основному погано – 30%, дуже погано – 14%. Не змогли відповісти 19%.

Соціологи "Левада-Центр" 24-29 травня опитали 1616 осіб у віці від 18 років у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ – за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення. Інтерв'ю проходили вдома у респондентів.

Статистична похибка – від 1,5% до 3,4%.