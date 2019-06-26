Россияне после избрания Зеленского чуть "потеплели" к Украине

Россияне в мае 2019 года показали небольшое улучшение отношения к Украине.

"Левада Центр" проводил опрос об отношении граждан Российской Федерации к ряду стран 24–29 мая – то есть уже после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?" ответы были такими: очень хорошо – 6% опрошенных, в основном хорошо – 32%, в основном плохо – 29%, очень плохо – 19%, затруднились ответить 14%.

Эти показатели на пару процентов лучше, чем в феврале этого года. И это лучшие данные как минимум с ноября 2018 года.

Впрочем, в мае 2014 года, в начале агрессии России против Украины, в целом плохо к Украине относились столько же россиян – 49%.

2 года назад, в 2017-м, 59% россиян относились к Украине плохо и лишь 26% – хорошо.

В последние 10 лет лучше всего отношение россиян к нашей стране было во времена президентства Виктора Януковича, который сбежал в Россию от правосудия в 2014 году.

В исследовании нет свежих данных об отношении россиян к Грузии (протесты против приезда российской делегации там начались уже в июне).

Отношение к Беларуси у граждан РФ гораздо лучше, чем к Украине и Грузии: хорошо относятся 84% респондентов (очень хорошо – 28%, в основном хорошо – 56%), а плохо – лишь 8% (в основном плохо – 6%, очень плохо – 2%). Затруднились ответить 9%.

Ожидаемо, что к Соединенным Штатам Америки и Европейскому Союзу россияне тоже относятся прохладно.

К США отношение в мае было такое: очень хорошо относятся 4% опрошенных, в основном хорошо – 27%, в основном плохо – 32%, очень плохо – 20%. Не смогли ответить 16%.

И к ЕС отношение подобное: очень хорошо – 4%, в основном хорошо – 33%, в основном плохо – 30%, очень плохо – 14%. Затруднились ответить 19%.

Социологи "Левада Центра" 24–29 мая опросили 1616 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ – по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Интервью проходили дома у респондентов.

Статистическая погрешность – от 1,5% до 3,4%.