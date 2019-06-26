Стали відомі номери партій в бюлетені
Середа, 26 червня 2019, 15:38
Партії провели жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради.
Про це за результатами жеребкування повідомляє "Опора".
Відзначається, що у жеребкуванні взяла участь 21 партія. За його підсумками, партії у бюлетенях будуть розміщуватися таким чином:
- "Опозиційний блок"
- "Сила і честь"
- ВО "Батьківщина"
- "Патріот"
- "Сила людей"
- "Опозиційна платформа – За життя"
- "Партія зелених України"
- ВО "Факел"
- об’єднання "Самопоміч"
- "Європейська солідарність"
- "Українська стратегія Гройсмана"
- "Громадянська позиція"
- "Соціальна справедливість"
- "Слуга народу"
- "Сила права"
- "Радикальна партія"
- "Партія Шарія"
- "Голос"
- "Незалежність"
- "Аграрна партія"
- ВО "Свобода"
Водночас, глава ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу 26 червня заявила, що відповідно до судових рішень, можливий повторний розгляд про реєстрацію деяких партій, зокрема, "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
В такому разі жеребкування доведеться провести повторно. Наразі не відомо, чи буде партія Саакашвілі брати участь у виборах до парламенту.
Нагадаємо:
- Вибори до Ради відбудуться 21 липня.
- За результатами останніх опитувань до парламенту проходять від 6 до 8 партій: 42,7% "Слуга народу" Володимира Зеленського, 10,5% "Опозиційна платформа - За життя", 10,2% "Батьківщина", 9,8% "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 6,4% "Голос" Святослава Вакарчука. На межі 5-відсоткового бар'єру - "Сила і честь" Ігоря Смешка (5,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (4,1%).
Українська правда