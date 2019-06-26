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Стали відомі номери партій в бюлетені

Середа, 26 червня 2019, 15:38
Стали відомі номери партій в бюлетені

Партії провели жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради.

Про це за результатами жеребкування повідомляє "Опора".

Відзначається, що у жеребкуванні взяла участь 21 партія. За його підсумками, партії у бюлетенях будуть розміщуватися таким чином:

  1. "Опозиційний блок"
  2. "Сила і честь"
  3. ВО "Батьківщина"
  4. "Патріот"
  5. "Сила людей"
  6. "Опозиційна платформа – За життя"
  7. "Партія зелених України"
  8. ВО "Факел"
  9. об’єднання "Самопоміч"
  10. "Європейська солідарність"
  11. "Українська стратегія Гройсмана"
  12. "Громадянська позиція"
  13. "Соціальна справедливість"
  14. "Слуга народу"
  15. "Сила права"
  16. "Радикальна партія"
  17. "Партія Шарія"
  18. "Голос"
  19. "Незалежність"
  20. "Аграрна партія"
  21. ВО "Свобода"

Водночас, глава ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу 26 червня заявила, що відповідно до судових рішень, можливий повторний розгляд про реєстрацію деяких партій, зокрема, "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

В такому разі жеребкування доведеться провести повторно. Наразі не відомо, чи буде партія Саакашвілі брати участь у виборах до парламенту.

Нагадаємо: 

  • Вибори до Ради відбудуться 21 липня. 
  • За результатами останніх опитувань до парламенту проходять від 6 до 8 партій: 42,7% "Слуга народу" Володимира Зеленського, 10,5% "Опозиційна платформа - За життя", 10,2% "Батьківщина", 9,8% "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 6,4% "Голос" Святослава Вакарчука. На межі 5-відсоткового бар'єру - "Сила і честь" Ігоря Смешка (5,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (4,1%).

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадапартіїУкраїна
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