Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом по результатам жеребьевки сообщает "Опора".

Отмечается, что в жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" ВО "Батькивщина" "Патриот" "Сила людей" "Оппозиционная платформа - За жизнь" "Партия зеленых Украины" ВО "Факел" объединение "Самопомощь" "Европейская солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" "Гражданская позиция" "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия" "Партия Шария" "Голос" "Независимость" "Аграрная партия" ВО "Свобода"

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

В таком случае жеребьевку придется провести повторно. Пока не известно, будет ли партия Саакашвили участвовать в выборах в парламент.

Напомним: