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Стали известны номера партий в бюллетене

Среда, 26 июня 2019, 15:38
Стали известны номера партий в бюллетене

Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом по результатам жеребьевки сообщает "Опора".

Отмечается, что в жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

  1. "Оппозиционный блок"
  2. "Сила и честь"
  3. ВО "Батькивщина"
  4. "Патриот"
  5. "Сила людей"
  6. "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  7. "Партия зеленых Украины"
  8. ВО "Факел"
  9. объединение "Самопомощь"
  10. "Европейская солидарность"
  11. "Украинская стратегия Гройсмана"
  12. "Гражданская позиция"
  13. "Социальная справедливость"
  14. "Слуга народа"
  15. "Сила права"
  16. "Радикальная партия"
  17. "Партия Шария"
  18. "Голос"
  19. "Независимость"
  20. "Аграрная партия"
  21. ВО "Свобода"

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

В таком случае жеребьевку придется провести повторно. Пока не известно, будет ли партия Саакашвили участвовать в выборах в парламент.

Напомним:

  • Выборы в Раду состоятся 21 июля.
  • По результатам последних опросов в парламент проходят от 6 до 8 партий: 42,7% "Слуга народа" Владимира Зеленского, 10,5% "Оппозиционная платформа - За жизнь", 10,2% "Батькивщина", 9,8% "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 6,4% "Голос " Святослава Вакарчука. На границе 5-процентного барьера - "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,1%).

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадапартииУкраина
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