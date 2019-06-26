Стали известны номера партий в бюллетене
Среда, 26 июня 2019, 15:38
Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.
Об этом по результатам жеребьевки сообщает "Опора".
Отмечается, что в жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- ВО "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- ВО "Факел"
- объединение "Самопомощь"
- "Европейская солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Независимость"
- "Аграрная партия"
- ВО "Свобода"
В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.
В таком случае жеребьевку придется провести повторно. Пока не известно, будет ли партия Саакашвили участвовать в выборах в парламент.
Напомним:
- Выборы в Раду состоятся 21 июля.
- По результатам последних опросов в парламент проходят от 6 до 8 партий: 42,7% "Слуга народа" Владимира Зеленского, 10,5% "Оппозиционная платформа - За жизнь", 10,2% "Батькивщина", 9,8% "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 6,4% "Голос " Святослава Вакарчука. На границе 5-процентного барьера - "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,1%).
Украинская правда