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Зеленський вніс у Раду проект зниження ціни на електроенергію

Середа, 26 червня 2019, 19:00
Зеленський вніс у Раду проект зниження ціни на електроенергію

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про зниження вартості електричної енергії.

Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії" в середу, 26 червня, зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Проект закону позначений президентом як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що Зеленський домовився з олігархом Рінатом Ахметовим скасувати формулу "Роттердам+", щоб замість неї діяла нова формула "Роттердам-".

За новою формулою, за словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, буде розраховуватись вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції (ТЕС) для виробництва електроенергії.

І саме за цією формулою планується прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

У законопроекті президента буде передбачено відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік — до 1 липня 2020 року. Саме до того часу буде діяти формула "Роттердам-".

Формулою "Роттердам-" буде передбачено можливість зниження вартості вугілля, яке постачається на українські ТЕС, залежно від його якості — загалом до 10%.

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Нагадаємо:

  • З 2016 року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою "Роттердам+". Вона була запроваджена у зв’язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.
  • Щоб забезпечити енергетичну незалежність від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Радатарифи
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