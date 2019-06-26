Зеленський вніс у Раду проект зниження ціни на електроенергію

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Середа, 26 червня 2019, 19:00

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про зниження вартості електричної енергії.

Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії" в середу, 26 червня, зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Проект закону позначений президентом як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що Зеленський домовився з олігархом Рінатом Ахметовим скасувати формулу "Роттердам+", щоб замість неї діяла нова формула "Роттердам-".

За новою формулою, за словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, буде розраховуватись вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції (ТЕС) для виробництва електроенергії.

І саме за цією формулою планується прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

У законопроекті президента буде передбачено відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік — до 1 липня 2020 року. Саме до того часу буде діяти формула "Роттердам-".

Формулою "Роттердам-" буде передбачено можливість зниження вартості вугілля, яке постачається на українські ТЕС, залежно від його якості — загалом до 10%.

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Нагадаємо:

  • З 2016 року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою "Роттердам+". Вона була запроваджена у зв’язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.
  • Щоб забезпечити енергетичну незалежність від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада тарифи


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