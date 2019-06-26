Зеленский внес в Раду проект снижения цены на электроэнергию
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о снижении стоимости электроэнергии.
Законопроект "о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии" в среду, 26 июня, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Проект закона обозначен Зеленским как неотложный.
Ранее сообщалось, что президент договорился с олигархом Ринатом Ахметовым отменить формулу "Роттердам+", чтобы вместо нее действовала новая формула "Роттердам-".
По этой формуле, по словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, будет рассчитываться стоимость угля, который используют теплоэлектростанции (ТЭС) для производства электроэнергии.
Именно по этой формуле планируется убрать стоимость доставки угля из порта Роттердама в Украину, которая была предусмотрена в формуле "Роттердам +".
В законопроекте президента будет предусмотрена также отсрочка введения рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. Именно до этого времени будет действовать формула "Роттердам-".
Формулой "Роттердам-" будет предусмотрена возможность снижения стоимости угля, поставляемого на украинские ТЭС, в зависимости от его качества - в среднем до 10%.
Читайте также:
Электроэнергия или кошелек: что принесет свободное ценообразование с 1 июля
Украинский блэкаут, или Сколько будет стоить электроэнергия после 1 июля
Напомним:
- С 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам +". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.
- Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.