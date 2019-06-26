Зеленский внес в Раду проект снижения цены на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о снижении стоимости электроэнергии.

Законопроект "о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии" в среду, 26 июня, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Проект закона обозначен Зеленским как неотложный.

Ранее сообщалось, что президент договорился с олигархом Ринатом Ахметовым отменить формулу "Роттердам+", чтобы вместо нее действовала новая формула "Роттердам-".

По этой формуле, по словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, будет рассчитываться стоимость угля, который используют теплоэлектростанции (ТЭС) для производства электроэнергии.

Именно по этой формуле планируется убрать стоимость доставки угля из порта Роттердама в Украину, которая была предусмотрена в формуле "Роттердам +".

В законопроекте президента будет предусмотрена также отсрочка введения рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. Именно до этого времени будет действовать формула "Роттердам-".

Формулой "Роттердам-" будет предусмотрена возможность снижения стоимости угля, поставляемого на украинские ТЭС, в зависимости от его качества - в среднем до 10%.

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