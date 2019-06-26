В Одесі протестують проти кандидатури Зеленського на посаду голови ОДА

В середу 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, зібралося близько 20 активістів. У випадку призначення Андрейчикова організатори мітингу мають намір їхати до Києва під будівлю офісу президента.

"Одеські активісти закидають Андрейчикову знайомство та зв’язок із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим", – зазначають журналісти.

Водночас, повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.

Волонтер Наталя Карташова (Пранжу) разом із іншими волонтерами і активістами проти нового керівника одеської ОДА Андрія Андрейчикова. Обіцяють з завтрашнього дня безстрокову акцію під Офісом президента в Києві pic.twitter.com/7IH4KVDiV8 — Michael Shtekel (@mishajedi) 26 червня 2019 р.

Читайте також:

Торговець з Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленники Зеленського. Досьє

Нагадаємо: