В Одесі протестують проти кандидатури Зеленського на посаду голови ОДА

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Середа, 26 червня 2019, 19:58

В середу 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, зібралося близько 20 активістів. У випадку призначення Андрейчикова організатори мітингу мають намір їхати до Києва під будівлю офісу президента.

 

"Одеські активісти закидають Андрейчикову знайомство та зв’язок із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим", – зазначають журналісти.

Водночас, повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.

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Нагадаємо:

  • Як раніше повідомлялося, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в АП пропонують на посади голів облдержадміністрацій.
  • Зокрема, в оприлюдненому ним списку пропонується призначити Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА.

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Теми: Одеса Зеленський акції активісти


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