В Одессе протестуют против кандидатуры Зеленского на должность главы ОГА

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Среда, 26 июня 2019, 19:58

В среду 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения президентом Владимиром Зеленским Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, собралось около 20 активистов. В случае назначения Андрейчикова организаторы митинга намерены ехать в Киев под здание офиса президента.

 

"Одесские активисты обвиняют Андрейчикова в знакомстве и связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым", - отмечают журналисты.

В то же время, сообщается, что сам Андрейчиков заявил, что не знаком с Марковым.

Напомним:

  • Как ранее сообщалось, вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в АП предложили на должности губернаторов.
  • В частности, в обнародованном им списке предлагается назначить Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА.

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Темы: Одесса Зеленский акции активисты


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