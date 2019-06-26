В Одессе протестуют против кандидатуры Зеленского на должность главы ОГА
В среду 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения президентом Владимиром Зеленским Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА.
Об этом пишет Радио Свобода.
Согласно сообщению, собралось около 20 активистов. В случае назначения Андрейчикова организаторы митинга намерены ехать в Киев под здание офиса президента.
"Одесские активисты обвиняют Андрейчикова в знакомстве и связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым", - отмечают журналисты.
В то же время, сообщается, что сам Андрейчиков заявил, что не знаком с Марковым.
Волонтер Наталя Карташова (Пранжу) разом із іншими волонтерами і активістами проти нового керівника одеської ОДА Андрія Андрейчикова. Обіцяють з завтрашнього дня безстрокову акцію під Офісом президента в Києві pic.twitter.com/7IH4KVDiV8— Michael Shtekel (@mishajedi) 26 червня 2019 р.
Напомним:
- Как ранее сообщалось, вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в АП предложили на должности губернаторов.
- В частности, в обнародованном им списке предлагается назначить Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА.
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