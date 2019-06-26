В Одессе протестуют против кандидатуры Зеленского на должность главы ОГА

В среду 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения президентом Владимиром Зеленским Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, собралось около 20 активистов. В случае назначения Андрейчикова организаторы митинга намерены ехать в Киев под здание офиса президента.

"Одесские активисты обвиняют Андрейчикова в знакомстве и связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым", - отмечают журналисты.

В то же время, сообщается, что сам Андрейчиков заявил, что не знаком с Марковым.

Волонтер Наталя Карташова (Пранжу) разом із іншими волонтерами і активістами проти нового керівника одеської ОДА Андрія Андрейчикова. Обіцяють з завтрашнього дня безстрокову акцію під Офісом президента в Києві pic.twitter.com/7IH4KVDiV8 — Michael Shtekel (@mishajedi) 26 червня 2019 р.

Напомним: