Трамп про зустріч з Путіним на саміті G20: Розмова буде дуже хорошою

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани про зустріч з президентом РФ Путіним на саміті G20, але відмовився відповідати на питання, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

На питання журналістки CNN про втручання у вибори Трамп відповів: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа".

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J