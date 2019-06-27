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Трамп про зустріч з Путіним на саміті G20: Розмова буде дуже хорошою

Четвер, 27 червня 2019, 01:06

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани про зустріч з президентом РФ Путіним на саміті G20, але відмовився відповідати на питання, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

На питання журналістки CNN про втручання у вибори Трамп відповів: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа".

Нагадаємо:

  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Осаці (Японія) 28 червня.
  • Серед тем, за словами Ушакова, будуть питання стратегічної стабільності, конфлікти в Сирії, Афганістані, у Венесуелі, на сході України. Лідери планують обговорити також іранську проблему. Представник Кремля додав, що багато чого буде залежати від того, як лідери побудують бесіду.
  • Раніше у Білому домі підтвердили намір Трампа обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

Теми: ТрампПутінСШАРосія
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