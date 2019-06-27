Трамп про зустріч з Путіним на саміті G20: Розмова буде дуже хорошою
Четвер, 27 червня 2019, 01:06
Президент США Дональд Трамп підтвердив плани про зустріч з президентом РФ Путіним на саміті G20, але відмовився відповідати на питання, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.
Про це повідомляє "Голос Америки".
На питання журналістки CNN про втручання у вибори Трамп відповів: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа".
Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J— Aaron Rupar (@atrupar) 26 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Осаці (Японія) 28 червня.
- Серед тем, за словами Ушакова, будуть питання стратегічної стабільності, конфлікти в Сирії, Афганістані, у Венесуелі, на сході України. Лідери планують обговорити також іранську проблему. Представник Кремля додав, що багато чого буде залежати від того, як лідери побудують бесіду.
- Раніше у Білому домі підтвердили намір Трампа обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.