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Трамп о встрече с Путиным на саммите G20: Разговор будет очень хорошим

Четверг, 27 июня 2019, 01:06

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с президентом РФ Путиным на саммите G20, но отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

На вопрос журналистки CNN о вмешательстве в выборы Трамп ответил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело".

Напомним:

  • Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Осаке (Япония) 28 июня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
  • Среди тем, по словам Ушакова, будут вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии, Афганистане, в Венесуэле, на востоке Украины. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему. Представитель Кремля добавил, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.
  • Ранее в Белом доме подтвердили намерение Трампа обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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