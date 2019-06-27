Трамп о встрече с Путиным на саммите G20: Разговор будет очень хорошим
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Четверг, 27 июня 2019, 01:06
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с президентом РФ Путиным на саммите G20, но отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.
Об этом сообщает "Голос Америки".
На вопрос журналистки CNN о вмешательстве в выборы Трамп ответил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело".
Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J— Aaron Rupar (@atrupar) 26 червня 2019 р.
Напомним:
- Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Осаке (Япония) 28 июня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Среди тем, по словам Ушакова, будут вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии, Афганистане, в Венесуэле, на востоке Украины. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему. Представитель Кремля добавил, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.
- Ранее в Белом доме подтвердили намерение Трампа обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.
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