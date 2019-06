Трамп о встрече с Путиным на саммите G20: Разговор будет очень хорошим

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с президентом РФ Путиным на саммите G20, но отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

На вопрос журналистки CNN о вмешательстве в выборы Трамп ответил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело".

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J